Calciomercato Milan – Dalla Turchia: “Domenica Rebic firma col Besiktas”

Dalla Turchia giungono voci secondo cui l'attaccante del Milan Ante Rebic sarà in Turchia nella giornata di domenica per firmare col Besiktas

Ormai sembra essere quasi fatta. Da diversi giorni si rincorrono le voci di un interessamento da parte del Besiktas per Ante Rebic. L'attaccante croato ha esitato in un primo tempo, salvo poi accettare la corte del club turco e ora sembra essere questione di giorni per quanto riguarda le visite mediche e la firma sul contratto.