Calciomercato Milan – Rebic-André Silva, si lavora per una soluzione

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, il Milan e l’Eintracht Francoforte sono al lavoro per trovare una soluzione alle situazioni di Ante Rebic, attaccante croato classe 1993 e di André Silva, centravanti portoghese classe 1995.

Rebic ed André Silva, infatti, lo scorso 1° settembre si scambiarono le maglie, con il croato a Milano ed il lusitano a Francoforte, in un’operazione di prestito secco, biennale, fino al 30 giugno 2021. Ma i club, contenti del rendimento stagionale di Rebic ed André Silva rispettivamente in Italia ed in Germania, vogliono trovare un’intesa per tramutare lo scambio in un affare titolo definitivo.

Sembra ci sia un’intesa tra le parti per un riscatto sulla base dei 25 milioni di euro per singolo giocatore, ma, per quanto riguarda Rebic, c’è da calcolare anche il 50% del ricavato della vendita che dovrà essere girato alla Fiorentina, come da accordi presi anni fa tra i viola ed il club tedesco. QUESTA, INTANTO, LA PRIMA OFFERTA CONTRATTUALE DEL MILAN PER DOMINIK SZOBOSZLAI >>>