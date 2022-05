Calciomercato Milan – Real Madrid su Leao: pronta un’offerta shock

Rafael Leao via dal Milan nel calciomercato estivo? Il Real Madrid fa sul serio ma i rossoneri vogliono rinnovargli il contratto fino al 2026

Daniele Triolo

Rafael Leao via dal Milan nella sessione estiva di calciomercato? 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sull'attaccante portoghese, classe 1999, autore di 14 gol e 12 assist in 42 partite tra Serie A, Champions League e Coppa Italia nell'ultima stagione.

È emerso, in questi giorni, come nel contratto di Leao con il Milan (valido fino al 30 giugno 2024) ci sia una clausola rescissoria di 150 milioni di euro. Un ostacolo che, teoricamente, dovrebbe scongiurare un addio immediato del talento lusitano. Eppure, sembra che il Real Madrid di Florentino Pérez, perso Kylian Mbappé, voglia fare sul serio per lui.

Sarebbe pronta, infatti, una proposta di ben 120 milioni di euro, cifra record per l'Italia, per portare Leao alla 'Casa Blanca'. Numeri da brividi, finora, però, soltanto sussurrati. Il Milan non vuole cedere Leao nel calciomercato che inizierà ufficialmente il prossimo 1° luglio. Anzi, conta di arrivare ad un accordo per il rinnovo del suo contratto.

Paolo Maldini e Frederic Massara, ha evidenziato la 'rosea', contano di sedersi, a giorni, al tavolo con il procuratore di Leao, Jorge Mendes, per rinnovare il contratto fino al 30 giugno 2026. Leao appare disponibile a restare, si tratta sulla base di un ingaggio di 5 milioni di euro a stagione più bonus.

Ovviamente, però, le notizie che arrivano da Madrid tengono un po' tutti sul chi va là. Non va trascurato neanche l'interesse del PSG per l'attaccante di Almada. Come direttore sportivo al posto di Leonardo, infatti, sta arrivando Luis Campos: proprio l'uomo che, nell'estate 2018, aveva portato Leao al Lille e che, pertanto, conosce bene qualità e potenziale ancora inespresso del giocatore.

Intanto, ieri il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza nella querelle tra Leao e lo Sporting Lisbona, relativa proprio alla rescissione unilaterale del contratto tra le parti, avvenuta nel 2018. A Leao sarà trattenuto, ogni mese, il 20% dallo stipendio per risarcire il club che lo ha formato. Il Milan sta lavorando da tempo per dare una mano in questa controversia, chiudendo, dunque, in fretta i conti. Auspicando, naturalmente, nel rinnovo del calciatore. Milan, il sogno di Maldini e Massara per la destra. Le ultime news di mercato >>>

