Calciomercato Milan – Ecco il sogno di Maldini e Massara per la destra

Il Milan fresco vincitore dello Scudetto si proietta già all'imminente sessione estiva di calciomercato. Già perché se arrivare ai vertici non è mai facile, è addirittura più difficile confermarsi. Per quello Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, sono già all'opera per prendere i rinforzi da mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli. In particolare, il Diavolo cercherà di potenziarsi bene sulla trequarti.