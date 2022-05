Calciomercato Milan – Leao, spunta una clausola da 150 milioni di euro

Rafael Leao è definito incedibile dal Milan nella prossima sessione di calciomercato. Il club al lavoro per il nuovo contratto fino al 2026

Daniele Triolo

Rafael Leao, attaccante del Milan, è considerato incedibile dai rossoneri nell'imminente sessione di calciomercato. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come l'esterno offensivo portoghese, ormai, sia divenuto un punto fermo della formazione di Stefano Pioli.

Da Leao il Milan dovrà ripartire per cercare di confermarsi campione in Serie A, ma anche per provare a giocare una Champions League migliore dell'anno passato. Nell'annata appena andata in archivio con la vittoria del 19° Scudetto, Leao ha messo a segno 11 gol e 11 assist in campionato, risultando uno dei migliori del torneo dell'intero girone di ritorno.

Come noto, però, Leao rischia anche di diventare una spinosa questione di calciomercato per il Milan. Lui, attualmente, è sotto contratto fino al 30 giugno 2024 con il Diavolo, per un ingaggio di 1,5 milioni di euro netti a stagione. Presto, ha ricordato il 'CorSport', ci sarà un incontro tra Paolo Maldini, Frederic Massara e il suo agente, Jorge Mendes, per il rinnovo.

Un prolungamento di contratto che, in casa Milan, vogliono tutti. La novità, spuntata fuori in queste ultime ore, è che nel contratto di Leao con il Milan c'è una clausola rescissoria di 150 milioni di euro, inserita nel momento della firma, nell'estate 2019. Il che vuol dire che il Diavolo è al riparo da eventuali offerte importanti, lasciando ampio margine di manovra ai dirigenti in fase di contrattazione.

Rimane, però, uno spauracchio dell'addio a parametro zero tra due anni da allontanare. Il Milan vorrebbe prolungare il contratto di Leao fino al 30 giugno 2026 a stipendio triplicato: oltre i 5 milioni di euro con i bonus. L'auspicio, tra i rossoneri, è che vada tutto bene e che, come ha fatto già Theo Hernández, anche lui possa legarsi ai colori rossoneri ancora per molto tempo. Milan, pronto il regalo Scudetto per Pioli: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI