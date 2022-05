Calciomercato Milan – Ecco il regalo Scudetto per Pioli: le ultime news

Il Milan ha festeggiato negli ultimi due giorni il suo 19° Scudetto ma è già proiettato nel calciomercato estivo. L'obiettivo della dirigenza è quello di rinforzare in maniera ottimale una squadra che, dal prossimo mese, perderà Alessio Romagnoli e Franck Kessié. Previsti innesti di qualità: sia in loro sostituzione, sia in aggiunta a chi arriverà. Mister Stefano Pioli potrà dormire sonni tranquilli: il Diavolo stagione 2022-2023 sarà ancora più forte.