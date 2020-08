Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Real Madrid su Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Tutti i media, in Italia, danno quasi per fatta la trattativa per il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic con il Milan fino al 30 giugno 2021.

Ibrahimovic, manca ancora il rinnovo con il Milan

Il tutto mentre, ieri sera, il suo agente, Mino Raiola, ha bollato come ‘fake news‘ il fatto che Ibrahimovic avesse già sottoscritto il nuovo accordo con il club di Via Aldo Rossi.

Zlatan, va detto, sui social ‘flirta’ nuovamente con i rossoneri di Stefano Pioli ma, all’orizzonte, si staglia una minaccia inquietante per Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri impegnati nella trattativa con Ibra.

Ibrahimovic, offensiva del Real Madrid!

Secondo quanto riferito, infatti, in Spagna da ‘Don Balón‘, il Real Madrid di Florentino Pérez vorrebbe rinforzare il suo attacco con un calciatore esperto, forte, in grado di giocare alla ‘Casa Blanca‘ ma, allo stesso tempo, che sia gratis.

Questo perché, con il diffondersi del CoVid_19 nel mondo, anche le finanze di un club storico come il Real Madrid sono state messe a dura prova. Il Presidente avrebbe ristretto la sua cerchia di nomi a due: Zlatan Ibrahimovic, appunto, o Edinson Cavani, che ha da poco lasciato il PSG.

Ibrahimovic o Cavani, sceglierà Zidane

Toccherebbe, adesso, al tecnico dei ‘Blancos‘, Zinedine Zidane, indicare quale dei due tra Ibra e Cavani preferirebbe avere al fianco di Karim Benzema nel cuore dell’attacco. Milan avvisato, per Ibrahimovic meglio mettere subito nero su bianco … LEGGI QUI ANCHE LE ULTIME SU TIÉMOUÉ BAKAYOKO E BRAHIM DÍAZ >>>