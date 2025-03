Calciomercato Milan, Real attento a Reijnders. Ancelotti lo apprezza. Ecco perché

Uno dei leader di questa difficile stagione del Milan è senza dubbio Tijjani Reijnders . Il centrocampista dell'Olanda, con il recente gol contro la Spagna, è salito a 21 partecipazioni ai gol in stagione. Numeri da attaccante. Non è un caso che il Milan gli abbia rinnovato il contratto cercando di blindarlo, ma sorprenderebbe se su Reijnders ci fosse un interesse di club internazionali. Oltre ai rumors sul Manchester City , circolano anche voci su un possibile interesse del Real Madrid. Ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan, tutti pazzi per Reijnders. Interesse anche del Real Madrid

Secondo quanto riportato da Fichajes.net al Real Madrid non sarebbero passate inosservate le prestazioni dell'olandese. I Blancos lo starebbero seguendo per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Carlo Ancelotti apprezzerebbe la sua visione di gioco, la sua fisicità e la sua capacità di gestire il ritmo della partita. Nel Real Madrid potrebbe coprire vari ruoli del centrocampo. Secondo il portale non sarebbe stata fatta ancora nessuna offerta, ma l'interesse sarebbe reale e ci potrebbe essere un'offerta durante la prossima sessione di calciomercato. L'entourage del giocatore sarebbe aperto alla prospettiva di unirsi alla Liga. Al momento restano dei semplici rumors e come tali da prendere con le pinze, visto che Reijnders ha di recente rinnovato il suo contratto con il Diavolo.