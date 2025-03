Calciomercato Milan, City pronto a tutto per Reijnders. Offerta folle

Il Milan si prepara a un'ultima parte di stagione molto complessa: in Serie A resta vivo il quarto posto, ma bisognerà vincerle praticamente tutte per sperare in una rimonta. In Coppa Italia ci sarà la semifinale contro l'Inter e il doppio derby in arrivo per conquistare la finale. Chi sta guidando i rossoneri è Tijjani Reijnders. Iniziano a circolare anche voci di calciomercato intorno all'olandese.