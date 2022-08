RC Lens, Haise: “Fofana? Oggi ha giocato, domani è un altro giorno”

Franck Haise, allenatore del RC Lens, ha parlato della possibile partenza di Seko Fofana, che piace al Milan, in conferenza stampa

Franck Haise, allenatore del RC Lens, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match vinto per 3-2 contro il Brest allo stadio 'Félix-Bollaert': tre punti importanti con cui la compagine 'sangue e oro' ha aperto la stagione 2022-2023 in Ligue 1.

Haise ha anche risposto ad una domanda di Alessandro Schiavone, corrispondente dall'estero anche per 'PianetaMilan.it', in merito ad una possibile partenza di Seko Fofana, centrocampista classe 1995 ex Udinese che i 'rumors' di calciomercato accostano al Milan.

Ecco cosa ha risposto Haise su Fofana: "Se è difficile che rimanga qui? Non lo è. Sarà ancora qui o a Milano a settembre? Come volete che io risponda a questa domanda? Non lo so, oggi ha giocato. Domani però è un'altro giorno ...".