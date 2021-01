Calciomercato Milan – RB Lipsia pronto a pareggiare l’offerta per Simakan

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Un affare praticamente concluso. Come vi abbiamo anticipato in anteprima noi di PianetaMilan, il futuro di Mohamed Simakan sarà rossonero. Il difensore francese classe 2000 è ormai vicinissimo a vestire la maglia del Milan, che chiuderà a breve per 18 milioni complessivi di bonus. Salvo sorprese e colpi di scena che, si sa, nel mercato sono sempre dietro l’angolo. Simakan vuole il Milan e spinge per diventare rossonero, lo Strasburgo valuta l’offerta soddisfacente, ma prende tempo.

Perché? Semplice, perché su Simakan c’è anche il RB Lipsia adesso. I tedeschi sono interessati al difensore e sono pronti a pareggiare l’offerta rossonera. 15 milioni più 3 di bonus, stessa identica cifra proposta dal Milan e che lo Strasburgo reputa soddisfacente. La differenza consiste nel fatto che i tedeschi consentirebbero al club francese di trattenere il giocatore fino a giugno. Ora bisogna capire cosa peserà di più sulla bilancia tra la volontà del giocatore, convinto di passare al Milan subito e quella del club.

