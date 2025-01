Calciomercato Milan, Rashford o Walker in rossonero? C’è una priorità

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola il prossimo rinforzo del Milan si deciderà con un derby di calciomercato a Manchester: i rossoneri, infatti, sono in trattativa sia con Marcus Rashford, attaccante dello United sia con Kyle Walker, difensore del City. Per questioni normative, però, il club potrà tesserare soltanto uno dei due calciatori inglesi in questa finestra trasferimenti.