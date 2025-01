Noah Okafor lascia il Milan per il RB Lipsia in questa sessione invernale di calciomercato: l'attaccante svizzero è già da ieri in Germania

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan abbia ceduto Noah Okafor al RB Lipsia in questa sessione invernale di calciomercato: si tratta di un'operazione in uscita che potrebbe trasformarsi in un grande affare per il club rossonero. In giornata, con tutta probabilità, arriverà l'ufficialità.