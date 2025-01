Calciomercato Milan, è arrivata la decisione di Rashford: il suo futuro e tutti i dettagli

Il calciomercato sembra vicino al suo primo grande colpo. Marcus Rashford , stella del Manchester United ma ormai in rottura con l'ambiente dei Red Devils, è ormai ad un passo dal salutare la Premier League . Il Milan , squadra presente fra le tante interessante, punterebbe forte su di lui per rafforzare il reparto offensivo della rosa a disposizione di Sergio Conceicao . A tal proposito, dall' Inghilterra sembrano arrivare grandi notizie.

Secondo quanto riportato da Ben Jacobs, attraverso il suo sito, Marcus Rashford avrebbe deciso la sua nuova destinazione. L'attaccante inglese vorrebbe unirsi al Milan e i discorsi parrebbero in fasi avanzate. Tuttavia, come sottolineato dal giornalista inglese, ora la palla passa ai rossoneri. I dirigenti del Milan, infatti, guarderebbero con attenzione anche alla situazione di Kyle Walker, terzino in uscita dal Manchester City, ma potranno ingaggiare solo uno dei due giocatori inglesi a causa della regola relativa al campionato italiano. Insomma, questi giorni saranno a dir poco fondamentali, sia per il Milan che per il futuro di Marcus Rashford.