Calciomercato Milan – Raiola offre di nuovo Kean ai rossoneri

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, riprendendo ‘rumors‘ di calciomercato in arrivo dall’Inghilterra, ha evidenziato come Mino Raiola abbia offerto, nuovamente, al Milan di prendere Moise Kean.

Classe 2000, Kean è reduce da una stagione fallimentare con maglia dell’Everton (2 gol e 2 assist in 33 gare tra Premier League e coppe nazionali). Era stato acquistato per 27 milioni di euro (più 3 di bonus) la scorsa estate dalla Juventus. Raiola sta tentando di riportarlo in Italia per rivalutarlo.

Già la passata estate il procuratore aveva tentato di vendere il suo assistito ad un club del nostro Paese anziché in Inghilterra. All’epoca, però, c’era stato il veto della Juventus. A fine 2019, dunque, l’agente di origine campana aveva proposto al Milan di prendere Kean parlando dei negoziati per il contratto di Zlatan Ibrahimović.

Ora, dunque, la situazione potrebbe ripetersi: stavolta, però, il Milan potrebbe davvero aver bisogno di un attaccante con le caratteristiche, tecniche e fisiche, di Kean per far rifiatare Ibra di tanto in tanto.