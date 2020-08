Calciomercato Milan – Raiola ha proposto Bonaventura alla Lazio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Il Messaggero‘ oggi in edicola, l’agente Mino Raiola, nell’ambito dei discorsi con la Lazio per Mohamed Fares, esterno sinistro della Spal che piace ai biancocelesti, avrebbe proposto al club presieduto da Claudio Lotito il cartellino di Giacomo ‘Jack’ Bonaventura.

Bonaventura, classe 1989, si è svincolato dal Milan dopo sei stagioni in rossonero e, pertanto, potrebbe approdare nella Capitale a parametro zero. La Lazio, però, avrebbe qualche dubbio legato alle condizioni fisiche e all’ingaggio elevato (2 milioni di euro netti a stagione, n.d.r.) del calciatore. ECCO TUTTE LE ALTRE SOLUZIONI PER IL FUTURO DI JACK >>>