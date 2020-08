Calciomercato Milan – Bonaventura, il più corteggiato d’Italia | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Lo scorso 2 agosto, in un ‘San Siro‘ deserto (porte chiuse per le disposizioni di contrasto al CoVid_19), si è disputata Milan-Cagliari, gara che i rossoneri di Stefano Pioli hanno vinto per 3-0. Quella partita è stata l’ultima, con la maglia del Milan, per Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, classe 1989, che non ha rinnovato il contratto in scadenza con il club di Via Aldo Rossi.

Bonaventura lascia il Milan dopo sei stagioni, caratterizzate da 184 gare tra Serie A, Europa League, Coppa Italia e finali di Supercoppa Italiana, con 35 gol all’attivo ed un trofeo nel suo palmarès, proprio la Supercoppa nazionale vinta nel 2016 a Doha (Qatar) contro la Juventus, grazie anche ad un suo gol nei tempi regolamentari. Adesso, da calciatore svincolato, è uno dei più corteggiati d’Italia.

L’ormai ex numero 5 del Diavolo, infatti, assistito da Mino Raiola, sta valutando in questi giorni tutte le offerte che gli sono arrivate e presto deciderà la sua nuova destinazione. Bonaventura piace alla Lazio, alla Roma, alla Fiorentina ed al Torino, che lo hanno ripetutamente cercato in questo periodo. Le piste, però, che si sono via via ‘riscaldate’ con il passare dei giorni sono quelle che potrebbero portarlo all’Atalanta, al Benevento o all’Hellas Verona.

In pole position c’è l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che giudica cedibile, per 30 milioni di euro, l’ucraino Ruslan Malinovskyi; per Jack potrebbe configurarsi un ritorno a Bergamo dopo sei anni? Spinge, però, anche il Benevento del suo ex allenatore al Milan, Filippo Inzaghi, che vorrebbe fare del centrocampista marchigiano la sua stella nella massima serie. Infine, l’ultima opzione in ordine di tempo è l’idea scaligera, con Ivan Jurić che dovrà sostituire il partente Matteo Pessina.

Probabilmente entro l’inizio del mese di settembre Bonaventura deciderà il suo futuro. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>