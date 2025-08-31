Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Raimondo duro su Gomez: ecco le sue parole

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Raimondo duro su Gomez: ecco le sue parole

Calciomercato Milan, Raimondo duro su Gomez: ecco le sue parole
Calciomercato Milan, Raimondo su Gomez: il difensore inglese analizzato tra fragilità fisiche e possibili utilizzi tattici.
Francesco De Benedittis

L’avvocato Felice Raimondo, sul proprio profilo X, ha scritto un post in cui analizza il possibile acquisto del difensore inglese del Liverpool, Joe Gomez.

Nel suo intervento, Raimondo mette in evidenza le fragilità fisiche dell’inglese e ne discute il possibile utilizzo in chiave tattica all’interno della squadra rossonera. Ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE

Raimodondo: "Gomez è sempre infortunato. Tatticamente è una copia di Tomori e De Winter"

—  

"28 anni, viene da un problema al tendine di Achille, la scorsa stagione praticamente non l'ha giocata a causa degli infortuni. Nella 23/24 ha disputato 51 presenze stagionali. Nella 22/23 timbra 31 presenze stagionali. A causa di un altro brutto i fortunio dobbiamo tornare alla 19/20 per vedere una stagione dove risulta impiegato parecchio. Negli ultimi sei anni è stato sempre a mezzo servizio a causa degli infortuni.

LEGGI ANCHE: Milan, Estupinan: la mossa di Allegri? Inutili i confronti con Theo. Ecco perché >>>

In carriera sono stati cinque gli incidenti importanti che lo hanno tenuto fuori dal campo. Tatticamente è un altro alla De Winter e Tomori: centrale (125 gare) impiegabile pure come terzino destro (103 gare)".

Leggi anche
Calciomercato Milan, è fatta per Rabiot: sarà un giocatore rossonero | PM News
Calciomercato Milan, dall’Inghilterra: “Improbabile che Gomez lasci il Liverpool”

© RIPRODUZIONE RISERVATA