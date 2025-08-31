Calciomercato Milan, Raimondo duro su Gomez: ecco le sue parole

"28 anni, viene da un problema al tendine di Achille, la scorsa stagione praticamente non l'ha giocata a causa degli infortuni. Nella 23/24 ha disputato 51 presenze stagionali. Nella 22/23 timbra 31 presenze stagionali. A causa di un altro brutto i fortunio dobbiamo tornare alla 19/20 per vedere una stagione dove risulta impiegato parecchio. Negli ultimi sei anni è stato sempre a mezzo servizio a causa degli infortuni.

In carriera sono stati cinque gli incidenti importanti che lo hanno tenuto fuori dal campo. Tatticamente è un altro alla De Winter e Tomori: centrale (125 gare) impiegabile pure come terzino destro (103 gare)".