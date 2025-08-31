Nelle ultime ore sono aggiunti aggiornamenti in merito al possibile trasferimento di Joe Gomez dal Liverpool al Milan. Dopo che Manuel Akanji ha rifiutato i rossoneri, per la volontà di giocare in un club che disputi la prossima Champions League, il Diavolo ha virato sull'esperto centrale dei Reds. Nella giornata odierna c'è però stato l'infortunio di Ibrahima Konate nella gara contro l'Arsenal, che era stato un campanello dall'allarme in tal senso.