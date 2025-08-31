Pianeta Milan
Calciomercato Milan, dall'Inghilterra: 'Improbabile che Gomez lasci il Liverpool'
Dall'Inghilterra sono sicuri: improbabile che Joe Gomez lasci il Liverpool per approdare al Milan in questo calciomercato estivo
Fabio Barera 

Nelle ultime ore sono aggiunti aggiornamenti in merito al possibile trasferimento di Joe Gomez dal Liverpool al Milan. Dopo che Manuel Akanji ha rifiutato i rossoneri, per la volontà di giocare in un club che disputi la prossima Champions League, il Diavolo ha virato sull'esperto centrale dei Reds. Nella giornata odierna c'è però stato l'infortunio di Ibrahima Konate nella gara contro l'Arsenal, che era stato un campanello dall'allarme in tal senso.

Calciomercato Milan, Gomez resta al Liverpool? Dall'Inghilterra sicuri

Le ultime notizie in merito le ha fornite il collega James Pearce del 'The Athletic', tramite in post pubblicato sul proprio account 'X'. Secondo quanto riferito, infatti, allo stato attuale delle cose sarebbe improbabile che Joe Gomez lasci il Liverpool prima della fine della sessione estiva di calciomercato. Questo, molto probabilmente, è dovuto proprio all'infortunio del compagno di squadra che costringerebbe i Reds a trovare due sostituti in poche ore. Il tempo stringe per tutti e le prossime ore possono dirci molto in merito a questa trattativa.

"Allo stato attuale delle cose, è altamente improbabile che Joe Gomez lasci il Liverpool prima della scadenza di domani".

