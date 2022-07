Calciomercato Milan – Leao, il rebus rinnovo agita i piani rossoneri

Rafael Leao, attaccante del Milan, in questo calciomercato estivo avrebbe dovuto rinnovare il suo contratto. Ma è richiesto all'estero

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando di calciomercato, si è soffermata su Rafael Leao, attaccante del Milan, poiché, come noto, è al centro di una trattativa per il rinnovo del suo contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2024. La situazione, per la 'rosea', è un "rebus di livello esperti".

Il presupposto è confortante per tutti i milanisti: il Milan, ovviamente, vuole rinnovare il contratto di Leao e il numero 17 portoghese, dal canto suo, ha sempre dimostrato affetto sincero per i colori rossoneri. Il finale della vicenda, dunque, sembra essere razionalmente prevedibile: un nuovo contratto fino al 30 giugno 2027 da quasi 6 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Milan, le cifre dell'eventuale rinnovo di Leao

Con clausola rescissoria, magari, abbassata da 150 milioni di euro a 80-100 milioni di euro. Eppure, per 'La Gazzetta dello Sport', lo scenario di calciomercato intorno al rinnovo di Leao con il Milan è complesso ed influenzato. Tre gli elementi da considerare in questa vicenda: lo Sporting Lisbona, il Lille, gli agenti.

Leao deve risarcire lo Sporting di 20 milioni di euro, interessi inclusi, per aver rescisso il contratto con i 'Leões', in maniera unilaterale, nell'estate 2018. Ha perso, infatti, il contenzioso con il suo ex club e dal prossimo mese si vedrà trattenere ogni volta il 20% dallo stipendio.

Inoltre, un nuovo 'uomo-mercato', un avvocato francese vicino al papà di Rafa, ma senza esperienza diretta di calcio ad alto livello, è entrato in scena nello scorso mese di marzo. Di fatto 'affiancandosi' a Jorge Mendes, storico procuratore dell'attaccante lusitano.

Un rinnovo, dunque, dovrebbe tenere conto di tutte queste variabili. Milan e Leao dovrebbero trovare un accordo che permetta di pagare lo Sporting: un'intesa da concordare con un avvocato inesperto del settore, forse con due agenti contemporaneamente. È prevedibile che la trattativa inizi ora per concludersi nel giro di settimane, se non di mesi.

I milanisti, però, secondo la 'rosea', possono consolarsi. In caso di cessione, il Milan dovrebbe girare il 15% della cifra incassata al Lille e, pertanto, in termini economici, anche qui si tratterebbe di una negoziazione delicata. Nessuno ha ancora chiamato il Diavolo chiedendo Leao, ma si vocifera di un interesse da parte del Chelsea.

Il Milan spera di poter rinnovare al più presto il contratto di Leao, per non perderlo a zero tra due anni. E per questa soluzione tifa anche il Lille, che non vorrebbe vedere sfumare la sua percentuale futura nel caso in cui il giocatore andasse via da svincolato. L'ultima parola spetta al giocatore: cosa intenderà fare?