Calciomercato Milan – Chelsea su Leao? Ecco la posizione dei rossoneri

Rafael Leao, attaccante del Milan, interessa al Chelsea in questo calciomercato estivo. Il portoghese può davvero salutare il Diavolo?

Daniele Triolo

Rafael Leao, attaccante del Milan, sarebbe finito nella lista della spesa del Chelsea per questa sessione di calciomercato. Lo ha ricordato il 'Corriere della Sera' oggi in edicola: dopo aver perso Raphinha, che ha scelto il Barcellona, secondo il 'Guardian' ora il club londinese vorrebbe puntare su l'uomo in più del Diavolo nella volata Scudetto dell'ultima stagione.

Calciomercato Milan, Leao tra rinnovo e possibile partenza

Il 'CorSera' ha sottolineato come, dalla sede di 'Casa Milan', gli uomini mercato rossoneri neghino di aver ricevuto sondaggi o manifestazioni di interesse per Leao. La volontà del club di Via Aldo Rossi, oltretutto, è quella di proseguire il rapporto con l'attaccante portoghese. Nonostante i colloqui con il suo agente, Jorge Mendes, per il prolungamento del contratto vadano a rilento. Un eufemismo.

Già, perché i rapporti con il manager lusitano, al momento, non sono propriamente idilliaci considerando le manovre dell'agente su Renato Sanches, 'spinto' da Mendes verso il PSG nonostante i rossoneri abbiano già trovato un accordo con il Lille per il cartellino del centrocampista classe 1997. Situazione, questa, che rischia di avere un peso nella vicenda del rinnovo di Leao.

Come è noto, attualmente Leao guadagna 1,5 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2024. Mendes ritiene insufficiente la proposta contrattuale da 4 milioni di euro netti all'anno presentata dal Milan per il nuovo accordo: ne vuole almeno 6. Considerando anche come il giocatore, per il contenzioso perso in Tribunale contro lo Sporting Lisbona, debba risarcire il suo ex club di 16,5 milioni di euro più interessi.

Il Milan, ha concluso il 'CorSera', non si fa intimorire: chi vorrà Leao dovrà versare i 150 milioni della clausola rescissoria, altrimenti onorerà il contratto fino al 2024. Gli occhi del Milan in casa Chelsea: le ultime news di mercato >>>