'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando delle possibili mosse del Milan nel prossimo calciomercato estivo, ha ricordato come Rafael Leao sia nel mirino del PSG : i francesi, infatti, si troveranno alla prese con la sostituzione di Kylian Mbappé , destinato a vestire la maglia del Real Madrid nella prossima stagione andando via a parametro zero .

Calciomercato Milan - Leao al PSG? Lo vorrebbero al posto di Mbappé

Non è un mistero, per la 'rosea', che Leao del Milan sia nella lista dei possibili sostituti di Mbappé. Per ora, però, tra Milan e PSG per Leao non c'è nulla: né contatti dal vivo, né offerte né, tanto meno, una trattativa. Niente, se non delle normali telefonate tra operatori di calciomercato. A marzo e aprile si capirà qualcosa in più.