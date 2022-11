Calciomercato Milan – Un’altra big europea su Leao: Diavolo avvisato

Rafael Leao è sicuramente il giocatore del Milan che infiammerà il calciomercato. Tanto di gennaio 2023 quanto della prossima estate

Daniele Triolo

Rafael Leao è il giocatore del Milan che, sicuramente, infiammerà le sessioni di calciomercato di gennaio e luglio/agosto 2023. Questo perché, ad oggi, il club rossonero non è ancora giunto ad un accordo con il giocatore e il suo entourage per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha riferito, però, di un'apertura di Leao al rinnovo con il Milan fornito in Qatar, dove il giocatore è impegnato ai Mondiali, fatta ai giornalisti italiani al termine di Portogallo-Uruguay 2-0, partita in cui è entrato a 20' dalla fine.

Calciomercato Milan, Leao tra rinnovo e interesse di top club — Dichiarazioni importanti, riprese anche dal 'Corriere della Sera', che ha ribadito come la voglia di Leao di restare al Milan sembri sincera. Seppur, a volte, ciò non possa essere sufficiente in una situazione tanto intricata quanto complessa, viste tutte le variabili in campo in questi negoziati.

Il quotidiano generalista, poi, ha anche aggiunto come non vada dimenticato che su Leao ci siano molti club europei, dal Chelsea al Real Madrid. Passando - almeno questo è quanto riporta la stampa lusitana - dal Manchester United, attirato dal contratto così 'corto' di Leao con il Milan.

Ten Hag lo vorrebbe allo United al posto di CR7 — Sembra, infatti, che il manager olandese dei 'Red Devils', Erik ten Hag, voglia portare Rafael Leao al Manchester United (non si specifica, però, se a gennaio o in estate, n.d.r.) per sostituire Cristiano Ronaldo, che ha risolto consensualmente il proprio accordo con il club inglese prima dei Mondiali.

D'altronde, Leao è un giocatore forte ed appetibile da chiunque. Se dovesse continuare a fare bene, poi, con il Portogallo in Qatar, trattenerlo, per il Diavolo, diventerebbe un'impresa ancora più ardua. Leao e quelle dichiarazioni che preoccupano i tifosi del Milan: ecco perché >>>