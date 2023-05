Calciomercato Milan – Ultime news su Leao, Brahim e obiettivi concreti

Tanto spazio concesso al calciomercato del Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 22 maggio 2023. 'La Gazzetta dello Sport' per esempio, parla di 100 milioni di euro a disposizione di Paolo Maldini e Frederic Massara per fare acquisti in estate! A patto che, ovviamente, arrivi la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.