Calciomercato Milan – Rinnovi: Leao sì, Bennacer forse. E Kessié …

Tante notizie importanti sul calciomercato del Milan pubblicate sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 30 novembre 2022. In un periodo di pausa per il campionato di Serie A, con i Mondiali in Qatar in pieno svolgimento, le strategie dei rossoneri per la sessione di gennaio 2023 e per quella, successiva, dell'estate, alimentano sogni e speranze dei tifosi. Che, però, si vedono anche un po' turbare nell'animo. Vediamo, dunque, le news più importanti pubblicate finora su 'PianetaMilan.it'.