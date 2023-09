Ecco quanto avrebbe speso il Milan per ingaggiare Rafa Mir, uno degli ultimi obiettivi di calciomercato per l'attacco

L'ultimo giorno di calciomercato per il Milan è stato davvero molto concitato. A tenere banco, dopo la trattativa sfumata per Mehdi Taremi, è stata la ricerca dell'attaccante da affiancare ad Olivier Giroud nel corso della stagione. Alla fine è arrivato in rossonero Luka Jovic dalla Fiorentina, ma per diverse ore l'obiettivo principale sarebbe stato Rafa Mir del Siviglia.