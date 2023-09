Calciomercato Milan – Rafa Mir, sì al Diavolo. Ora palla al Siviglia

Rafa Mir al Milan in queste ultime ore di calciomercato? Il giocatore ha già detto di sì alla proposta rossonera. Le ultime da 'Gazzetta'

Rafa Mir , classe 1997 , centravanti spagnolo del Siviglia , potrebbe diventare il decimo colpo del Milan in questa sessione estiva di calciomercato e proprio a ridosso della chiusura delle trattative.

Come riferito, infatti, da Luca Bianchin, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', il Milan ha inviato al Siviglia un'offerta per il prestito con diritto di riscatto dell'attaccante, autore di 8 gol in 36 partite nell'ultima stagione con gli andalusi.