Calciomercato Milan – Il retroscena su Rabiot con l’Atletico Madrid

Dopo un tormentone che ha dominato l'estate, Adrien Rabiot ha finalmente scelto di accasarsi all'Olympique Marsiglia, squadra guidata da Roberto De Zerbi. Questa scelta appare come un ridimensionamento rispetto alle ambizioni iniziali. A parlare della gestione della trattativa è stato l'agente francese Bruno Satin, che non ha risparmiato critiche, utilizzando parole dure nei confronti della madre e rappresentante del calciatore, Veronique Rabiot.