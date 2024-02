Calciomercato Milan – Quanto guadagna Zirkzee? Ecco le cifre

Joshua Zirkzee potrebbe essere uno degli obiettivi principali del calciomercato del Milan . L’olandese sta brillando sotto la guida di Thiago Motta e del Bologna, con gol e giocate importanti anche contro le big del nostro campionato. Non è un caso che proprio Napoli e Milan starebbero già sondando il terreno con gli emiliani per capire e conoscere i margini di una possibile trattativa. Ma quanto guadagna il calciatore?

Milan, quanto guadagna Zirkzee?

L'ingaggio di Zirkzee a Bologna, come riportato da calciomercato.com, sarebbe inferiore al milione di euro: si aggira intorno ai 900mila euro. Tutto questo potrebbe favorire il club interessati: con un ingaggio basso, si potrebbe alzare la possibile offerta al Bologna. Il prossimo ingaggio di Zirkzee dovrebbe superare il milione di euro. In Italia ci sarebbero Napoli e Milan pronte a convincerlo a rimanere in Serie A. Sul giocatore, poi, ci sarebbero anche vari club della Premier League.