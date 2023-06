Calciomercato Milan – Interessa anche Pulisic: ecco quanto può costare

Contratto in scadenza nel 2024, può costare una cifra minima al Diavolo

Ex Borussia Dortmund, Pulisic sembra arrivato alla fine del suo percorso con i 'Blues', iniziato nell'estate 2019 e che, finora, lo ha visto totalizzare 145 partite, 26 gol e 21 assist in tutte le competizioni. Avendo il contratto in scadenza il 30 giugno 2024, può essere preso soltanto a titolo definitivo per 10-12 milioni di euro. Ex Milan, Inzaghi rivela: "Ho smesso per Allegri" >>>