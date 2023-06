Calciomercato Milan – Si punta Chukwuemeka: escluderebbe Loftus-Cheek

Sondato già dodici mesi fa, come possibile alternativa di Renato Sanches (poi non arrivò nessuno e il Milan virò, a fine mercato, su Aster Vranckx ), Chukwuemeka ha giocato davvero poco nella sua prima annata al Chelsea: appena 362' in 15 partite tra Premier League e F.A. Cup . Troppo poco per un giocatore che, blindato fino al 30 giugno 2028 , i londinesi avevano strappato ai 'Villans' versando 18 milioni di euro.

Chiuso a Londra, può arrivare con la formula del prestito

Oggi il Milan è tornato a pensare a lui, con la speranza di poterlo prendere in prestito. Pur essendo nato ad Eisenstadt, in Austria, Chukwuemeka è extracomunitario. Dando, quindi, per scontato il trasferimento di Daichi Kamada al Milan a parametro zero, l'eventuale arrivo del numero 30 dei 'Blues' chiuderebbe, di fatto, l'arrivo in rossonero di altri giocatori senza passaporto comunitario. Come lo stesso Loftus-Cheek e tanti altri.