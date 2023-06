Calciomercato Milan – Il Villarreal libera Chukwueze: vuole una grande

Insomma, il Villarreal è disposto a vendere Chukwueze, il cui contratto con il 'Sottomarino Giallo' scadrà il 30 giugno 2024, ma vuole un'offerta congrua. Per la 'rosea', il Villarreal vorrebbe che fosse nell'ordine dei 25 milioni di euro più bonus. Una cifra alta per un calciatore in scadenza, ma comprensibile nel caso in cui si scateni un'asta internazionale. Il giocatore era entrato nel mirino del Real Madrid, ma ne è uscito quasi subito. Più probabile che lasci la Spagna. E il Diavolo qui può entrare in scena.

Preferito a Pulisic, si può chiudere per 20 milioni più bonus — Il Milan, infatti, ha deciso di puntare forte su Chukwueze per la fascia destra in questa sessione di calciomercato. Nel ruolo di esterno offensivo, è il preferito, con Christian Pulisic (Chelsea) immediatamente dietro. Nell'ultima stagione in Spagna, Chukwueze ha segnato 13 gol e fornito 11 assist tra Liga, Conference League e Coppa del Re. Chi lo prende, ha evidenziato il quotidiano sportivo nazionale, si garantisce sprint, accelerazione, uno contro uno, pericolosità negli ultimi 20 metri.

Il Milan ha avuto degli incontri con il suo entourage la scorsa settimana ed altri meeting seguiranno. La grande minaccia, per i rossoneri, può arrivare dalla Premier League. In Inghilterra chiunque può spendere 25 milioni di euro per un giocatore così che, per caratteristiche, sembrerebbe davvero adatto al calcio inglese. A gennaio Chukwueze sarebbe potuto finire all'Everton per 20 milioni di euro più bonus: probabilmente Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada dovranno ragionare su quelle cifre per chiudere l'operazione. Di Marzio: "Ecco l'obiettivo del Milan" >>>