Calciomercato – Di Marzio stupisce tutti: “Ecco chi vuole il Milan”

Tra dieci giorni passerà ufficialmente in archivio la stagione 2022-2023 per lasciare spazio a quella successiva. Contestualmente, aprirà i battenti anche il mercato estivo. Il quale, in realtà, è già in fermento da un bel po'. Il Milan, che ha cambiato tantissimo in società, con l'addio a Paolo Maldini e Frederic Massara e la 'promozione' ad uomini-mercato del CEOGiorgio Furlani e del responsabile dell'area scoutGeoffrey Moncada, dovrà lavorare molto per restare competitivo ad altissimi livelli.