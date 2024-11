CALCIOMERCATO MILAN

Christian Pulisic, uno dei calciatori più in forma del Milan in questa stagione, potrebbe presto tornare in Premier League, dove ha già giocato con la maglia del Chelsea. Lo statunitense non ha mai nascosto di essere felice in rossonero e lo stesso Zlatan Ibrahimovic, in un'intervista rilasciata qualche giorno fa, ha confermato come 'Captain America' si stia trovando bene al Diavolo. Le vie de calciomercato, però, come noto sono infinite e non è detto che a fronte di un'importante offerta tanto il club quanto il giocatore non aprano all'addio.