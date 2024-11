Calciomercato Milan – Occhio a Pulisic: diverse big inglesi sul giocatore

In particolare, il Liverpool sembra molto interessato, ma non sono solo i Reds a guardare l’attaccante. Manchester United e West Ham sono altre possibili destinazioni per l’ex-Chelsea. Arrivato a Milano nel luglio 2023 per 20,8 milioni di euro, Pulisic ha un contratto con i rossoneri fino al 2027, con un ingaggio di 4 milioni di euro netti all’anno.