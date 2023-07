Calciomercato Milan – Pioli attende Pulisic: chiusura a 20 più bonus

Dopo gli arrivi ufficiali di Sportiello, Loftus-Cheek e Romero , il Milan si prepara per un altro colpo di calciomercato . Tutto fatto per Pulisic che verrà acquistato a titolo definitivo dal Chelsea. Una lunga trattativa che alla fine porterà il jolly offensivo alla corte di Pioli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla proprio dei dettagli per lo statunitense. Ecco alcune cifre.

Calciomercato Milan, tutto fatto per Pulisic

Stefano Pioli, si legge, vorrebbe Pulisic già per il raduno di lunedì a Milanello. Lo statunitense deve ancora arrivare in Italia e svolgere tutto l'iter del caso. «È un grande nome in Europa, ci aiuterebbe. È quel tipo di giocatore dalle grandi abilità, con un grande talento», aveva detto in tempi non sospetti Olivier Giroud, che con lui ha vinto una Champions al Chelsea.