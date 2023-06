Calciomercato Milan – Contatti per Pulisic: costo più di 20 milioni

Il calciomercato del Milan potrebbe prendere una strada completamente diversa rispetto a quella desiderata da Maldini e Massara. Furlani e Moncada potrebbero avere una lista completamente diversa di giocatori . Un nome che in questi giorni sta cirolando intorno ai rossoneri è quello di Christian Pulisic , ne parla anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Milan, Pulisic piace

Il Milan, si legge, avrebbe allacciato i rapporti gli agenti di Pulisic, ma soprattutto avrebbe contatti diretti con la proprietà americana del Chelsea, proprio grazie a Cardinale e allo stesso Furlani. Pulisic vorrebbe rigenerarsi dopo mesi complicati dove ha avuto molti infortuni, trovando pochissima continuità. Nel campionato appena concluso Pulisic ha segnato solamente un gol in 24 apparizioni, mentre in Champions cinque presenze e un assist. Numeri molto poveri ma d'altronde tutto il Chelsea quest'anno ha disputato un'annata disastrosa. Il Milan ci starebbe pensando e starebbe lavorando non solo sul costo del cartellino, più di 20 milioni ad un anno dalla scadenza, ma anche sull'ingaggio.