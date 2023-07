Calciomercato Milan – Pulisic ad un passo: che jolly per Pioli

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Christian Pulisic , obiettivo di calciomercato del Milan , visto che il fantasista statunitense, classe 1998 , è davvero ad un passo dai rossoneri. Dopo Marco Sportiello , Ruben Loftus-Cheek e Luka Romero , dunque, il numero 10 dei 'Blues' è pronto a diventare il quarto rinforzo del Diavolo in questa sessione di trattative.

Calciomercato Milan: Pulisic, è (quasi) fatta!

Il quotidiano romano, infatti, ha ricordato come la trattativa di calciomercato tra Chelsea e Milan per Pulisic sia ormai in chiusura. L'offerta al rialzo presentata da Giorgio Furlani è stata importante: 18 milioni di euro di base fissa più 4 di bonus per un totale di 22 milioni di euro. Il Chelsea partiva da una richiesta di 25, ma si è ammorbidito per la volontà del giocatore.