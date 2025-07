Calciomercato Milan, Pubill: rossoneri in vantaggio, ma occhio alla Juve

Calciomercato Milan, i rossoneri continua la ricerca del terzino destro: Marc Pubill ancora in lista, ma occhio alla Juventus. Le ultime

Calciomercato Milan , i rossoneri sono pronti a volare per la tournée. Domani la partenza del club, mentre il 23 luglio si giocherà a Singapore la prima amichevole estiva contro l'Arsenal. Massimiliano Allegri cerca ancora i due terzini titolari. A sinistra il nome potrebbe essere quello di Estupinan . A destra ci sono ancora dubbi.

Calciomercato Milan, Pubill resta nel mirino: ecco il prezzo. E la Juventus ...

Secondo 'Tuttosport', sarebbe viva la pista per la Juventus che porterebbe al gioiellino dell’Almeria, Marc Pubill. I bianconeri si sarebbero inseriti nei giorni scorsi: il terzino destro resterebbe nei radar di Wolverhampton e Milan. Secondo il quotidiano, i rossoneri sarebbero in vantaggio, ma al momento sarebbero più concentrati sulla fascia sinistra ed Estupinan, per questo potrebbe aprire la strada alla Juventus.