Calciomercato – Dall’Olanda: “Milan e PSV su Schouten. Lui preferisce…”

Dall'Olanda riferiscono come Milan e PSV EIndhoven siano interessati a Jerdy Schouten del Bologna, ma lui avrebbe una preferenza

Il Milan , nel corso di questa sessione estiva di calciomercato, si è mosso parecchio e uno dei reparti su cui è intervenuto maggiormente è stato il centrocampo. Sono infatti arrivati Tijjani Reinders , Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek. Ma non è escluso che possa arrivare qualche altro rinforzo.

Secondo quanto riferito dal giornalista olandese Rik Elfrink, infatti, sia PSV Eindhoven che Milan avrebbero messo gli occhi du Jerdy Schouten del Bologna. Il club olandese sarebbe però in vantaggio, anche perché il giocatore gradirebbe tornare in patria piuttosto che giocare in rossonero. LEGGI ANCHE: Milan, Chukwueze ha idee molto chiare e convinzione >>>