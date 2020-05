Calciomercato Milan – Psg, Thiago Silva non vuole rinnovare: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – L’addio di Thiago Silva e Zlatan Ibrahimovic nel 2012, entrambi trasferitisi al Psg, è stato l’inizio della fine per il Milan, che da allora non è mai riuscito a costruire una squadra competitiva. Se lo svedese ha già fatto ritorno in rossonero lo scorso gennaio, ma potrebbe andare via a fine stagione, lo stesso scenario si è spesso ipotizzato per Thiago Silva, da sempre innamorato del Milan e accostato al club di Via Aldo Rossi nel corso degli anni.

Ma stavolta potrebbe essere davvero alla volta buona perché, secondo quanto riferisce ‘AS’, il centrale brasiliano non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto con il Psg e partirà dunque a parametro zero. Il Milan si farà dunque trovare pronto? La cosa certa è che il suo innesto darebbe una grossa mano ad una squadra che necessita di qualche elemento di esperienza.

