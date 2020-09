Calciomercato Milan – PSG su Bakayoko. Ma il Diavolo ha due alleati …

Calciomercato Milan: dove andrà Bakayoko? Tornerà in rossonero?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Tiémoué Bakayoko, classe 1994, è, come noto, in uscita dal Chelsea. Il centrocampista francese, ai margini del progetto tecnico del manager dei ‘Blues‘, Frank Lampard, è stato a lungo trattato dal Milan. Ora, però, i negoziati tra Bakayoko ed il club di Via Aldo Rossi sembrano essere entrati in stand-by. Almeno fino a domani sera, ovvero quando il Milan saprà, con certezza, se disputerà o meno i gironi di Europa League. Nel caso affermativo, servirebbe un altro centrocampista al Diavolo e Bakayoko sarebbe la prima scelta dei rossoneri. Negli ultimi giorni, però, si è fatto pesantemente sotto il PSG per il giocatore transalpino. I parigini trattano, con i londinesi, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto molto alto. A cifre sicuramente superiori a quelle che vorrebbe garantire il Milan al Chelsea. Il Diavolo, però, secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, ha due alleati nella corsa al cartellino di Bakayoko. Il primo è il tecnico del PSG, il tedesco Thomas Tuchel, che vorrebbe un centrocampista con diverse caratteristiche (Bakayoko-PSG è un’idea del direttore sportivo Leonardo). Il secondo è lo stesso calciatore, il quale, nonostante tifasse PSG in adolescenza, vorrebbe tornare a Milano per proseguire la propria carriera. LEGGI QUI LE ULTIME SUL POSSIBILE ARRIVO IN DIFESA >>>