Calciomercato Milan – Il PSG apre alla cessione in prestito di Ekitike

Come riportato da RMC Sport, il PSG avrebbe aperto alla cessione in prestito di Hugo Ekitike, attaccante seguito anche dal Milan

Vi sarebbero, però, altre due squadre oltre i rossoneri sulle tracce del giovane talento francese. Queste sarebbero Eintracht Francoforte ed Everton, ma nessuna delle tre società interessate avrebbero ancora avuto contatti diretti o con il giocatore o con il PSG. In tutto ciò, Ekitike vorrebbe rimanere al club parigino, convinto di potersi giocare le sue carte e ottenere un posto da titolare. Il PSG non sembra essere però convinto e avrebbe aperto ad una possibile cessione in prestito.