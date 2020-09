Calciomercato Milan – Proposto Nacho: piace anche al Benfica

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha sottolineato come, tra i nomi accostati nell’ultimo periodo al Milan in materia di difensori, oltre a quelli di Nikola Milenković e Germán Pezzella (Fiorentina) e Wesley Fofana (Saint-Etienne), ci sia anche quello di Nacho Fernández.

Nacho proposto al Diavolo: copre più ruoli

Nacho, classe 1990, in grado di giocare tanto da centrale quanto da terzino destro, è sotto contratto con il Real Madrid fino al 30 giugno 2022. Sarebbe stato proposto al Milan dalle ‘Merengues‘. Idea che, però, non avrebbe scaldato particolarmente i cuori dei dirigenti rossoneri.

Milan, ecco quanto costerebbe Nacho

Lo spagnolo Nacho ha giocato appena 10 gare nell’ultima stagione con il Real Madrid tra Liga, Coppa del Re e Champions League. Con 2 gol all’attivo in soli 685′ trascorsi sul terreno di gioco, costerebbe 15 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Benfica di Jorge Jesus.

LE ULTIME NOTIZIE SUL POSSIBILE RITORNO DI TIÉMOUÉ BAKAYOKO >>>