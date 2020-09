Calciomercato Milan – Terzino destro: Nacho proposto ai rossoneri

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, come noto, è alla ricerca di un nuovo terzino destro. Un affare che andrebbe in porto nel caso della cessione di uno tra Andrea Conti e Davide Calabria.

Fin qui il Diavolo ha seguito Serge Aurier del Tottenham, poi Denzel Dumfries del PSV Eindhoven e infine Emerson Royal, di proprietà del Barcellona ma in prestito al Betis. Trattative, finora, non concretizzatesi perché ritenute troppo onerose.

Secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport‘, al Milan sarebbe stato proposto da alcuni intermediari, in questi giorni, anche Nacho Fernández. Classe 1990, è spagnolo ed in forza al Real Madrid: Nacho non interessa però alla società rossonera.

Almeno per questo momento, visto che le priorità del Diavolo sono altre. Le parti, poi, potranno aggiornarsi verso la fine del mercato. QUESTE LE ULTIME SUL POSSIBILE RITORNO DI TIÉMOUÉ BAKAYOKO AL MILAN >>>