Calciomercato Milan – Centrocampo, è stato proposto Mbamba-Muanda

Noah Mbamba-Muanda, centrocampista del Bruges, proposto al Milan in questo calciomercato estivo. Ha il contratto in scadenza nel 2023

Daniele Triolo

Il Milan, come noto, sta cercando un centrocampista per questa sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo per la mediana della squadra di mister Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, spunta il giovane Mbamba-Muanda

Sarebbe stato, infatti, proposto al club di Via Aldo Rossi il giovanissimo Noah Mbamba-Muanda, classe 2005, giocatore che milita nel Bruges (club con cui il Diavolo è in trattativa per Charles De Ketelaere).

Mbamba-Muanda ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e, nonostante non sia ancora maggiorenne, ha già giocato in Prima Squadra nel Bruges sia in Jupiler Pro League, la massima divisione belga, sia in Champions League. Milan, nel mirino un gioiello brasiliano: le ultime news di mercato >>>