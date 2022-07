Calciomercato Milan – De Ketelaere, i rossoneri dettano le condizioni

Charles De Ketelaere è un obiettivo di calciomercato del Milan. Ma non a qualsiasi costo. Il Diavolo aspetta che sia accettata la sua offerta

Daniele Triolo

Ancora nessun accordo per Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan. Ma il club rossonero, stavolta, attende una risposta definitiva dal Bruges entro 48 ore. Ha parlato dello stato della trattativa per il fantasista classe 2001 il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Il viaggio in Belgio di Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo del Diavolo, è servito alle parti per chiarirsi. È stato fatto un piccolo passo in avanti con il Bruges, ma non c'è stata una conclusione della trattativa così come si poteva ipotizzare.

Calciomercato Milan, c'è distanza con il Bruges per De Ketelaere

Al ritorno dal Belgio, ieri sera a Linate, Maldini ha mostrato serenità nel rispondere alle domande su De Ketelaere, dicendo di essere fiducioso in un felice esito dell'operazione. È innegabile, però, come manchi ancora qualcosa per vestire di rossonero il talento belga, autore di 18 gol e 12 assist nell'ultima stagione con i nerazzurri.

Il viaggio di Maldini e Massara è servito per vedersi faccia a faccia, per smuovere una situazione di stallo venutasi a creare negli ultimi giorni, poiché il Bruges è rimasto fermo, sempre, sulla sua posizione iniziale. Il club belga vorrebbe 35 milioni di euro ed il Milan a quella cifra non arriva.

I rossoneri non vorrebbero giocare al rialzo: l'ultima proposta del Milan per prendere De Ketelaere in questo calciomercato estivo è stata di 30 milioni di euro più 2-3 di bonus. C'è distanza, dunque, tra le parti, ma si sta lavorando per risolvere il problema. Anche perché la volontà del giocatore è chiara da settimane: lui vuole giocare nel Milan.

Il Leeds United si è già rassegnato, come si evince dalle parole del manager Jesse Marsch, ma ora bisogna chiudere i negoziati tra Milan e Bruges alla svelta. Entro fine settimana. In caso di risposta negativa del Bruges, il Diavolo, giocoforza, tornerebbe su altre piste. Milan, nel mirino un gioiello brasiliano: le ultime news di mercato >>>