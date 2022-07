Calciomercato Milan – Pronto l’assalto a Renato Sanches: il punto

Renato Sanches resta un obiettivo del Milan per questo calciomercato estivo. Il PSG non ha ancora chiuso e il Diavolo spera nel gran colpo

Renato Sanches resta un obiettivo del Milan per questo calciomercato estivo e, una volta chiusa la vicenda Charles De Ketelaere , i rossoneri torneranno sul centrocampista portoghese, classe 1997 , il cui contratto con il Lille scadrà il 30 giugno 2023 . Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina.

Il Milan non ha mai abbandonato la pista Renato Sanches. Il Diavolo, infatti, ritiene di avere un alleato suo favore: il tempo. Secondo la 'rosea', dalle parti di 'Casa Milan' pensano che più passino i giorni e meno chance ci siano che il PSG possa realmente fare un affondo per il giocatore.

Anche perché Lille e PSG non hanno ancora un accordo, mentre i 'Dogues' hanno sul piatto l'offerta del Milan. Renato Sanches viene visto dai rossoneri come il centrocampista ideale per sostituire Franck Kessié. I dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara, pertanto, sperano di poter andare a dama con lui. Per poi concentrarsi sul difensore centrale. Milan, un ex Serie A per la difesa? Le ultime news di mercato >>>