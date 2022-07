Calciomercato Milan – De Ketelaere, scocca l’ora del definitivo sì

Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan, è sempre più vicino a vestire la maglia rossonera. Ecco gli ultimi sviluppi

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan, poiché il fantasista belga classe 2001 è davvero molto vicino a diventare un giocatore rossonero in queste ore. Il prezzo si sta definendo giorno dopo giorno: si va verso la chiusura dell'operazione con il Bruges a 32 milioni di euro più 3 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita del cartellino del giocatore.

Una percentuale, però, che sarà da calcolare, eventualmente, non sull'intero importo di una futura rivendita di De Ketelaere, bensì sul guadagno, quindi sulla differenza tra il prezzo di acquisto e quello della cessione. Paolo Maldini, Frederic Massara e anche mister Stefano Pioli si augurano di poter concludere l'acquisto del giocato entro oggi. Ieri Milan e Bruges si sono sentiti: i belgi non hanno detto di sì, ma i piccoli segnali della trattativa sono stati positivi.

Calciomercato Milan, De Ketelaere è molto vicino

Un altro passo in avanti, insomma, dopo l'incontro di martedì a Lugano. Il Bruges, secondo 'La Gazzetta dello Sport', vuole chiudere entro fine settimana. Segnale, dunque, che la volontà che De Ketelaere vada al Milan in questo calciomercato estivo è ormai comune. Ieri il club nerazzurro ha deciso di non far allenare il suo numero 90 con il resto della squadra. Anche il Bruges, ora, si è 'rassegnato a perderlo'.

Probabile che oggi, al massimo domani, sia il giorno dell'accordo. De Ketelaere firmerà un contratto di cinque anni con il Milan e lo stipendio sarà di 2,3 milioni di euro netti a stagione. Cifra perfettamente in linea con la politica scelta dal fondo Elliott per il Diavolo: potenziali campioni con stipendio ridotto sì, over 30 con salario pesante, anche se a parametro zero, no.

Il Milan vuole De Ketelaere, ha evidenziato la 'rosea', per farlo giocare da trequartista nel 4-2-3-1 ed è presumibile che possa prendere il numero 90, che è libero in rossonero. Quando giocherebbe la prima partita con il Milan? Troppo presto per la trasferta di domenica a Marsiglia; magari l'ultima amichevole precampionato in casa del Vicenza, sabato 6 agosto.