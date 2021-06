Calciomercato Milan – Pronta l’offerta al Tolosa per Adli | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero è molto interessato ad Adli. Pronta l'offerta da presentare al Tolosa

Il Milan tenta l'affondo per Amine Adli. Come scritto dalla nostra redazione qualche giorno fa, il club rossonero è molto interessato al francese, autore di 8 gol e 8 assist in 36 gare totali nell'ultima stagione in Ligue 2. ll Diavolo ha già raggiunto un'intesa con il calciatore, ma c'è ancora l'offerta giusta da presentare al Tolosa per sbloccare la situazione.